  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Suriye ve Yunanistan sınırında 4 kişi yakalandı

Suriye ve Yunanistan sınırında 4 kişi yakalandı

Suriye ve Yunanistan sınırında 4 kişi yakalandı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırında 2'si PKK'lı, 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye’den Türkiye’ye ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu belirtildi.

Etiketler pkk terörist fetö msb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü: 150 bin TL'lik düşüş
Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınıf tekrarı geliyor
Türkiye'nin kabus haritası yayınlandı: Durum vahim!
Gıda dedektifi tek tek anlattı: Zehirlenmemek için bu gıdalardan uzak durun!
''Günlük 2 bin liraya çalışan bulamıyoruz''
''Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun açıklamasını TV'den öğrendi''
Tasarruf sözde kaldı... AK Partili belediye milyonlarca lira harcadı
Milyonlarca kelebeğin ölüm dansı böyle görüntülendi
Benzine bir zam daha geldi