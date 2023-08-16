Suriye ve Yunanistan sınırında 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırında 2'si PKK'lı, 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye’den Türkiye’ye ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu belirtildi.