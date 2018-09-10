Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası mı geliyor ?

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, İdlib’de olumsuz senaryo gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin kapılarını açmamayı ve göç dalgasını Suriye topraklarında oluşturulacak kamplara yerleştirmeyi planlandığını belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, İdlib'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşam'dan Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Bozkır, İdlib'de terör örgütü militanlarının da masum insanların da bulunduğunu ve bölgeye yönelik gerçekleşek bir saldırının büyük bir göç dalgasına neden olabileceğini söyledi.

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Olası göç dalgası için 800 bin 1 milyon rakamının ifade edildiğini söyleyen Bozkır, 'Peki kapılarımızı açıyor muyuz?' sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

'KAPILARIMIZI AÇMAMAYI PLANLIYORUZ'

''Olumsuz senaryo gerçekleşirse, yeni bir göç dalgası olabilir. Ama kapılarımızı açmamayı ve göç dalgasını Suriye topraklarında oluşturulacak kamplara yerleştirmeyi planlıyoruz. Ülkemize daha önceki göç dalgasında gelen Suriyeliler de, İdlib ve Reyhanlı üzerinden Türkiye’ye geldiler. Terör örgütü unsurları da Türkiye’ye zamanında aynı bölgeden girdiler. Bu kez bu riski almayacağız. Şayet bir göç dalgası olursa da buna Suriye topraklarında çözüm üretmek için her türlü tedbiri alıyoruz.

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Güvenli bölgede askerlerimiz var. 12 gözetleme birimimiz var. Onlara yönelik bir tehlike olmaz. Esas sorun Türkiye hududuna çok büyük sayıda insanın bombardımandan kaçarak gelmesidir. Onu da Suriye hududu içinde onlarla ilgili konaklayacakları imkânlar sağlayarak Türkiye’de yapacaklarımızı orada yaparak karşılamayı düşünüyoruz. Ama inşallah olumsuz senaryo gerçekleşmeyecek ve bunların hiçbiri ortaya çıkmayacak.''

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