Suriyeliler güvenlik duvarını aşıp Türkiye'ye girdi

Türkiye ile Suriye arasına "kaçak geçişleri" ve "teröristleri" önlememek için örülen ve dünyanın en büyük sınır duvarlarından biri olan sınır duvarı Suriyeliler tarafından yol geçen hanına döndü.

Suriye ve İran sınırına çekilen güvenlik duvarı tamamlandığında Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olacağı açıklanmıştı.

Esad rejiminin ve Rusya uçaklarının bombaladığı İdlib’ten kaçan Suriyeliler, Türkiye’ye sığınmak için yollara düştü.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Suriye sınırında yapılan duvarın yüzde 93’ü, İran sınırındaki duvarın ise yüzde 55’i tamamlandı.

Bombalardan kaçan ve yanlarına çok az eşya alan mülteciler gruplar halinde araçlarla Hatay’ın Altıonözü ilçesindeki sınır hattında çekilen güvenlik duvarına kadar geliyor.

Burada duvara merdiven dayayan mülteciler duvarı aşıp Türkiye’ye geçti.

İşte milyonlarca TL'ye mal olan Suriye sınırındaki o güvenlik duvarı

Bu anı diğer mülteciler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.











GAZİANTEP-KİLİS SINIR HATTINDA 22 KULEKOL YAPILDI

Suriye-İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 Kulekol yapıldı. Kulekol’ların içinde askerlerin ihtiyaç duyduğu her şey yer alıyor. Sınırı daha güvenli hale getirmek ve yasadışı geçişleri önlemek için 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilen Kulekol’ların, duvarları havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı özel bir malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurşun geçirmez, kapıların tamamı ise çelikten yapıldı.