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  3. Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a: ''Ben seni Suriye'ye götüreyim''

Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a: ''Ben seni Suriye'ye götüreyim''

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Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'deki sığınmacı sorununu ilk gündeme getiren ve "Suriyelisi Afganı hepsini ülkelerine geri göndereceğiz" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Antalya'da bir Suriyeli ile karşılıklı diyaloğu olay oldu.

Antalya Serik'te seçim çalışmalarına devam eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Suriyeli sığınmacı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Özdağ'ın yanına gelip "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra senle beraber Suriye'ye gideceğiz" dedi. Bu sözler karşısında soğukkanlılığını koruyan Özdağ, Suriyeli sığınmacıya "Ben seni götürür bırakır gelirim" yanıtını verdi.

Sığınmacılarla ilgili söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya Serik'te yanına kadar gelen Suriyeli sığınmacı ile ilginç bir diyalog içerisine girdi.

Özdağ, yanına gelen bir Suriyeli şahsa da "Biz seni vatanına göndereceğiz." dedi. Şahıs ise buna karşılık olarak, "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra senle beraber Suriye'ye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri gülerek karşılayan Özdağ, "He benimle mi? Ben seni götürür oraya bırakır gelirim" şeklinde konuştu. Şahsın Türk vatandaşı olmadığını ve oy kullanamayacağını öğrenen Zafer Partisi lideri, "İşte buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu şahsın gitmesini istiyorsanız Zafer Partisi'ne oy verin" dedi.

 

Etiketler suriyeli ümit özdağ zafer partisi sığınmacı suriye
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