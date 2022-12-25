Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YP'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlardan iyi haberler geliyor.

5 terörist daha öldürüldü

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde cezalandırıldı.

Kahraman Mehmetçik, 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başarılı operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

MSB açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."