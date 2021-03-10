Suriye'ye 215 JÖH gönderildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama

Survivor'da elenen isim belli oldu

Bu sektörde çalışanlar paraya para demiyor !

Mervenur Polat'ın katil zanlısından ''Neden öldürdünüz?'' sorusuna pişkin yanıt

''A''normalleşenlere müjde: İllere göre koronavirüs risk haritasında korkutan ayrıntı!

Erdoğan: ''Damat kadar taş düşsün başınıza''

Pandemide moda olmuştu! Pek çok kişinin hayalini bir kadın başardı!