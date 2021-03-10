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Suriye'ye 215 JÖH gönderildi

Elazığ'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için görevlendirilerek yola çıkan 215 Jandarma Özel Harekat (JÖH) personelinin bulunduğu otobüs konvoyu, Gaziantep'e ulaştı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Serdarlar Özel Hareket Tabur Komutanlığı'ndan yola çıkan 215 komandoyu taşıyan 6 otobüs, İslahiye'ye ulaştı.

Hatay yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco bölgesinde görevlendirileceği öğrenildi. 

Etiketler JÖH suriye
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