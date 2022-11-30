Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor; cezası 1.152 TL

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlıyor. Kurala uymayan sürücülere 1.152 lira ceza kesilecek.

Yarın başlayacak uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek. Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

ZORUNLULUĞA UYMAYANLARA 1152 LİRA CEZA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

YÜKSEK GÜVENLİK SAĞLIYOR

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.