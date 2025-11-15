Sürücüler dikkat! 5 ay sürecek zorunlu uygulama bugün başladı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Şehirlerarası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Kış lastiği taktırmayanlara 5 bin 856 TL ceza kesilecek. Uygulama, 15 Nisan 2026'ya kadar devam edecek.

Kış lastiği kullanması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan firmalara 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Uygulamanın, olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi. Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetimlerini artıracak.
Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

Fiyatlar ve hizmet bedelleri

Kış lastiği fiyatları düşük inçlerde 2 bin TL’den başlıyor, marka ve kaliteye göre 5 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Lastik sökme-takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzerinde 1.200-1.500 TL aralığında.

Lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.

Uygulamanın, kış şartlarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İHA

