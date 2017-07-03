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  3. 03 Temmuz 2017 19:40

Sürüklenen köpekten haber geldi

Muğla-Fethiye karayolunda bir otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin durumu hakkında haber geldi.

Sürüklenen köpekten haber geldi
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Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Muğla-Fethiye karayolunda 26 Haziran'da otomobilin arkasında sürüklenen, aracı durdurarak hayvanseverlere haber veren Alparslan Mehmet Bıyık sayesinde kurtarılan köpeğin, HAYDOS Bakımevindeki tedavisi sürüyor. 

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta sadece gövdesinde sürüklenmeye bağlı yanık olduğu belirtilen "Kantar" adlı köpeğin durumunun sanılandan daha ciddi olduğu söyledi. 

Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Dağdelen, hayvanın, en az 20-30 dakika arabanın arkasında sürüklendiğini savundu. Dağdelen, "Ne yazık ki sessiz dostumuzun yarası tahminimizden de kötüymüş. İlk başta sadece derisi yanmış zannettik. Oysa birinci derecede yanık varmış. Bugün derisi düşünce yanığın ne kadar derin olduğunun farkına vardık. Yara büyük olduğu için dikilmesi imkansız." dedi.

Hayvanın patilerinin altındaki derinin parçalandığını ifade eden Dağdelen, köpeğin iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi. 

Köpeği arabanın arkasına bağlayarak sürükleyen M.B. hakkında başlattıkları hukuk mücadelesinin takipçisi olacaklarını ifade eden Dağdelen, bu kişinin hapis cezası alması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Mahallesi'nde M.B, 6 yıldır baktığı kurt çoban köpeğini, otomobilinde yer olmadığı gerekçesiyle aracının arkasına iple bağlayıp karayolunda sürüklemişti. 

Sürücüler tarafından görüntülenen olay sonrası, HAYDOS tarafından M.B. hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, köpek sahibinden alınarak dernek üyelerine teslim edilmişti.

Köyceğiz Jandarma Karakolunda ifadesi alınan M.B, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldıktan sonra, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

HAYDOS, sürücü hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunmuştu.

AA

yol , kantar , köpek