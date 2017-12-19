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  3. 19 Aralık 2017 23:29

Suudi Arabistan'dan flaş Katar hamlesi

Suudi Arabistan yönetimi, Katar ile olan tek kara sınırı Selva Sınır Kapısı'nı dün kapattığını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan flaş Katar hamlesi
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Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrük Müdürlüğü tarafından Selva Sınır Kapısı'nın nihai olarak kapatılması konusunda genelge yayınlandığı belirtildi. 

Suudi Arabistan yönetimi, Katar'la 5 Haziran'da başlayan diplomatik krizin ardından Selva Sınır Kapısı'nı 19 Haziran'da kapatmış ancak hacıların geçişi için ağustos ayında tekrar açmıştı. Sınır kapısı o günden bu yana insani durumlar için açık tutuluyordu. 

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. 

AA

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