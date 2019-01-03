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  3. 03 Ocak 2019 20:12

''Swinger'' baskını ! 6 kadın, 12 erkek yakalandı

Manisa'da sosyal medyada iletişim kurarak "swinger" yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 18 kişi yakalandı.

''Swinger'' baskını ! 6 kadın, 12 erkek yakalandı
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Manisa'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlar, suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı.

Manisa'da polis ekipleri, il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 'swinger' yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti, teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce bu sabah yapılan operasyonda, 6'sı kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı.

6 KADIN İFADELERİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.O., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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