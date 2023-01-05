Tabipler Birliği, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Türk Tabipleri Birliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın duruşmasına davet etti.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Taner Gören, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Erdoğan ve İTO Yönetim Kurulu üyesi Esin Tuncay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün makamında bir araya geldi.

Ziyarette İmamoğlu’na, İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit eşlik etti.

Fincancı’nın tutuklanma süreci ele alındı

Görüşmede, TTB Merkez Konseyi hakkında açılan ve 10 Ocak 2023’te Ankara’daki Dışkapı Adliyesi’nde duruşması yapılacak olan dava, TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında açılan soruşturma ve Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanma süreci ele alındı.

Duruşmaya davet ettiler

Ekrem İmamoğlu’nu Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan davanın 11 Ocak 2023’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşmasına davet eden TTB heyeti, Türkiye demokrasisinin zor günler geçirdiğini, ancak dayanışma içinde demokrasiye ve emek-meslek örgütlerine sahip çıkılabileceğini belirtti.