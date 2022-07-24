Tahıl koridoru MSÜ'den yönetilecek: Ekibin başında Türk amiral var

Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde taşınması için imzalanan anlaşmanın yönetim merkezi Milli Savunma Üniversitesi'nde olacak. Ekibin başında ise bir Türk amiral yer alacak.

Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılların güvenli bir şekilde dünyaya taşınmasının önünü açması için önceki gün İstanbul’da imzalanan anlaşma sonrası harekete geçildi.

Uluslararası 'Tahıl Masası'nın merkezinin Milli Savunma Üniversitesi'nin İstanbul'daki merkezi olacağı ve ekipte tüm taraflardan 20 kişilik bir ekip olacağı öğrenildi.

CNN Türk'ün edindiği bilgiye göre de 20 kişilik ekibin üyeleri Türkiye'ye gelmeye başladı. Ekipte; Ukrayna, Rusya. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den temsilciler yer alacak.

EKİP TÜRK AMİRALE EMANET

Merkezin başında ise Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek bir Türk amiral olacak. Yapılan değerlendirmelerden sonra merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi öngörülüyor.

RUS VE UKRAYNALILAR AYRI ODALARDA

Rus ve Ukraynalı yetkililerin sadece ihtiyaç durumunda bir araya gelecekleri mesailerini ayrı odalarda sürdürecekleri de öğrenildi.

20 MİLYON TON TAHIL

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” ile birlikte, Ukrayna’nın, Karadeniz limanlarında bulunan yaklaşık 20 milyon ton tahılın dünyaya sevkinin önü açılması planlanıyor.

DÜNYA KAMUOYU TAKDİRLE İZLEMİŞTİ

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekâtının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ülkeden çıkış yapamayan tahıl yüklü gemiler nedeniyle küresel gıda krizi gündeme gelirken, Türkiye’nin etkin çabalarıyla imzalanan anlaşma dünya kamuoyunda büyük heyecan uyandırdı.