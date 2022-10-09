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Tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 17 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı emniyetli şekilde devam ediyor. Dün ve bugün toplam 17 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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