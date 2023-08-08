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  3. Taksiciler yolcu ve güzergahla birlikte zammı da beğenmedi

Taksiciler zammı beğenmeyerek salonu terk etti

Taksiciler zammı beğenmeyerek salonu terk etti
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Bugünkü UKOME toplantısında alınan kararla taksimetre açılış ücreti 19,17 olurken, kısa mesafe de 70 TL’ye yükseltilmişti.... Ancak İstanbullu taksiciler bu zammı beğenmedi, toplantıyı terk edip "kontak kapatacaklarını" açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarında son 2 aydaki yüzde 80 artışın ardından tüm gözler toplu taşıma ücretlerine yapılacak zamlara çevrilmişti. 27 Temmuz’daki UKOME toplantısında yüzde 100’lük zam talebinde bulunan taksicilerin isteği kabul edilmemişti.

Bu sürede İstanbul’da bazı taksiciler 40 TL olan indi-bindi ücretini zam geldiğini ileri sürerek 75 TL olarak almaya başlamıştı. Ancak bugünkü UKOME toplantısında taksi ücretlerine zam kararı çıktı.

UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.

Alınan zam kararı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi. UKOME toplantısını terk eden Aksu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz. Vatandaşlar bile bize çok düşük ücretlerle çalışıyorsunuz diyor. Esnaf hiçe sayıldı" dedi.

İşte yeni ücret tarifesi:

Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından İstanbul'da ilk toplantıda uzlaşamayan İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı bugün yeniden yapıldı ve toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam kararı çıktı.

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