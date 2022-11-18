Taksim saldırısı firarisi Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı

Taksim'deki terör saldırısında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'in karı-koca rolü yaptığı firari Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Teröristleri evinde saklayan Ferhat Habeş'in ise TSK'nın operasyonunda etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Saldırı sonrası yapılan çalışmalarda olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi olan Ferhat Habeş ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.



KARDEŞİ TSK OPERASYONUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Terör örgütü ile bağlantısı daha önce tespit edilen ve saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer alan Habeş'in kardeşinin de terör örgütü PYD/YPG'de görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Ferhat Habeş

"BİLAL'İ HÜSEYİN GÜNEŞ'E BIRAKTIM"

Saldırı sonrası şüpheli terörist Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Jarkas’ın ifadesi sonrası çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16.15'de Bilal'in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ile bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

Ahmed Jarkas ile Ammar Jarkas

Daha sonra Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, 2 saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, şunları söyledi:

"Adının 'Hamza' olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal’i, Hüseyin Güneş’e bıraktım, Hüseyin, Bilal’i aldı.

Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi.

Hüseyin Güneş

Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’ı gördüm.

Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz."

Yapılan görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş'in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.

SAHTE EVLİLİK BELGESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesini tespit etti.