Tamirhaneden cephanelik çıktı

İstanbul’da motosiklet tamirhanesi ile bir eve eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotimler, “Kalaşnikof” diye tabir edilen uzun namlulu silah, 4 tabanca, silahlara ait mermiler, çelik yelek, kelepçe ile sahte polis kimlikleri ele geçirdi. Eve yapılan operasyonda ise kilitli salon kapısını tekmeleyerek kıran polis, “hayırlı işler” diyerek torbacı şahsı uyuşturucu madde hazırlarken suçüstü yakaladı. Evde uyuşturucunun yanı sıra çelik yelek ve tabancalar da ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, kentin göbeği Şişli’de bir motosiklet tamirhanesinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ve iş yerine gelen bir torbacının Kağıthane’deki evinde uyuşturucu madde depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotimler, günler süren fiziki ve teknik takip yapmalarının ardından hedeflerindeki 3 şahsın torbacılık yaptığını ve silah depoladığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis, hazırlıklarını tamamlayarak şahısları takibe aldı. Hedef şahısların Mecidiyeköy Kısmet Sokak’taki bir tamirhanede olduğunu belirleyen narkotimler, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında harekete geçti.







Kalaşnikof, tabancalar, kelepçe ve sahte polis kimlikleri bulundu

Tamirhaneye baskın düzenleyen polis, içerideki şüpheli 5 şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Nefes kesen operasyonda şüphelilerin ters kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından üst aramaları yapıldı. Tamirhanenin çeşitli bölümlerinde devam eden aramalarda çekyatın altından “Kalaşnikof” diye tabir edilen uzun namlulu silah ve mermileri 2 adet tabanca, kelepçe ve peçete içinde de mermileri ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda sahte polis kimliği de bulundu.







Torbacı uyuşturucu hazırlarken suçüstü yakalandı

Eş zamanlı olarak Kağıthane Çağlayan Hürriyet Mahallesi Söğüt Sokak üzerindeki daireye de baskın yapan narkotimler, odaları hızlıca kontrol etti. Salona yönelen polis, uyarılara rağmen açılmayan kilitli kapıyı tekmeleyerek kırdı. İçeriye giren narkotimler, torbacıyı uyuşturucu maddeleri satışa hazırladığı esnada suçüstü yakaladı. Ters kelepçelenen torbacının madde hazırladığını gören polis, “Hayırlı işler” dedi. Şahsın kapı kırıldığı esnada pencereden attığı çok sayıda taş ve toz kokain ise aşağıda bekleyen polis tarafından ele geçirildi. Torbacının ters kelepçelenmesinin ardından evde yapılan aramalarda, satışa hazır çok miktarda taş ve toz kokain, 2 adet tabanca çelik yelek, hassas terazi, çok sayıda maddeleri sarmada kullanılan kağıt ve mermileri de bulundu.







Çalıntı motosikletler şubeye teslim edildi

Öte yandan, tamirhanedeki operasyon esnasında içeride çalıntı olduğu düşünülen 4 motosiklet ise incelenmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine teslim edildi. Ele geçirilen uzun namlulu silah, tabancalar ve çelik yelek ise balistik incelemesi yapılmak üzere Kriminal Polis Laboratuvarına, uyuşturucu maddeler ise şubeye götürüldü.







Torbacılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Operasyonun ardından iş yerinde Bedirhan A., İsmail Abdülaziz K., Mehmet D., Serhat Ç. ve İran uyruklu Azerbaycan vatandaşı Mohammad H., evde ise Rıza Ç. gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Burada sorguları ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden Bedirhan A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” ve “silah ticareti yapmak” suçlarından, Rıza Ç. “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak”, İsmail Abdülaziz K. da “silah ticareti yapmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Mohammad H. sınır dışı edilmek üzere polis merkezine teslim edildi.





