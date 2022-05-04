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  3. Tanju Özcan'dan Emniyet'e Sessiz İstila tepkisi: ''Beni de gözaltına alın!''

Tanju Özcan'dan Emniyet'e Sessiz İstila tepkisi: ''Beni de gözaltına alın!''

Tanju Özcan'dan Emniyet'e Sessiz İstila tepkisi: ''Beni de gözaltına alın!''

Türkiye'deki sığınmacılar için attığı adımlar ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Sessiz İstila" kısa filmi ile ilgili tartışmalara "Beni de gözaltına alın" diyerek katıldı.

Türkiye’de kaçak yabancılara ilişkin tartışmalar sürerken, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın finanse ettiğini açıkladığı ‘Sessiz İstila’ filminin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Mültecilere yönelik söylemleriyle tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuyla ilgili bir açıklama yaparak filme ilişkin gözaltıyı kınadı.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti “SESSİZ İSTİLA adlı sığınmacı sorunu anlatan kısa film ile ilgili gözaltıları kınıyorum… Gerçekleri söylemek suçsa… Ben bu suçun ortağıyım… İsterseniz beni de göz altına alın… Şanlıurfa’dayım.”

Tanju Özcan'dan Emniyet'e Sessiz İstila tepkisi: ''Beni de gözaltına alın!''

Etiketler tanju özcan sığınmacı emniyet sessiz istila beni de gözaltına alın
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