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  3. 09 Ağustos 2018 14:08

Tapu dairesinde hayatının şokunu yaşadı !

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ömer Gül, yıllardır oturduğu evinin de üstünde bulunduğu 3,5 dönümlük arazisinin baba adları ve isimleri aynı olan bir kişinin üzerine kaydedildiği gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

Tapu dairesinde hayatının şokunu yaşadı !
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Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde ikamet eden Gül, 5 ay önce satışını yapmak istediği arsasının devrini vermek üzere gittiği ilçedeki tapu müdürlüğünde  kendisine ait bir arsanın olmadığı bildirilen Gül, konuyla ilgili yetkililerle  görüştü.

Yapılan incelemede  arazinin 2009 yılında yanlışlıkla Ömer Gül isimli  başka bir kişinin üzerine kaydedildiği, o şahsın da 36 yıl önce hayatını kaybettiği için hakkın mirasçılarına intikal ettiği belirlendi.

Bu arada, her iki Ömer Gül'ün de baba adının Mehmet olduğu da ortaya  çıktı. Ömer Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satış işlemleri için gittiği müdürlükte hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

Durumun 2009 yılında yapılan bir yanlışlıktan kaynaklandığını  öğrenince miras nedeniyle hak sahibi olarak görülen 9 kişiyle görüştüğünü aktaran  Gül, bazılarından tapu ve mahkeme masraflarının karşılanması talebiyle  karşılaştığını ifade etti.

9 KİŞİ OLAN KARŞI TARAF ZORLUK ÇIKARIYOR

Bunun üzerine hukuki süreç başlatıp, Hassa Asliye Hukuk Mahkemesine  başvuruda bulunduğunu belirten Gül, "Bu arazi benim mülkiyetim. Bu arazinin  tekrar üzerime geçirilmesini istiyorum. Arazinin değeri yaklaşık 500 bin lira  değerinde. Umarım en kısa sürede çözüm buluruz." dedi.

Gül'ün oğlu Abdurrahman Gül de babasının yüzde 90 görme engelli olduğunu, işlemleri takip etmekte zorluk çektiğini kaydetti. 9 kişi olan karşı tarafla görüştüklerini fakat bazılarının zorluk çıkardığını bildiren Gül,  mağduriyetlerinin giderilmesi için uğraştıklarını söyledi.

Arsa üzerinde yasal mirasçı olarak görülen varislerden Ahmet Erdal  Gül, hakkı olmayan parsellerin yapılan bir yanlıştan dolayı kendi üzerine  kaydedildiğini söyledi.

Annelerin ölümünden sonra veraset ilanı çıkartmak üzere tapu  müdürlüğüne gittiklerini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Veraset ilamı çıkartmak için kardeşlerimle birlikte tapu müdürlüğüne  gittik. Bize ait parselleri intikal ettirmek istediğimizde orada çalışan personel  ise yanlışlıkla babamla aynı ismi taşıyan başka birinin parsellerini de bizim  üzerimize yapmış. Hakkımız olmayan, sadece isim benzerliğinden dolayı dört parsel  de bizim üzerimize çıkmış. 9-10 yıl önce olan bu yanlışlığın düzeltilmesi için  uğraşıyoruz. Bizim de mağduriyetimiz var, onların daha da mağduriyeti var."

Bu arada, Hassa Tapu Müdürlüğü yetkilileri de yanlışlığın 2009 yılında  çalışan bir personelin hatasından kaynaklandığını bildirerek, hak sahibi  varislerin hepsinin başvuruda bulunması halinde durumun düzeltilmesi için gerekli  yardımı yapacaklarını bildirdi.

Öte yandan olayla ilgili Ömer Gül tarafından Hassa Asliye Hukuk  Mahkemesine yapılan başvurunun ön inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

AA

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