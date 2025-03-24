Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Karaciğer kanseri nedeniyle 2016 yılında hayatını kaybeden Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay vefat etti.
Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Nâzım Hikmet Vakfı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk sinemasının efsane ismi Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı. Akan'ın vefatının ardından Günay, sanat dünyasından uzaklaşmış ve sessiz bir hayat sürdürmüştü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol