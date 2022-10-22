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Tarkan, pandemi döneminde çekilen fotoğrafını paylaştı

Tarkan, pandemi döneminde çekilen fotoğrafını paylaştı
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Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren Megastar Tarkan, pandemi dönemi çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve 6 milyon takipçi olan megastar Tarkan geçtiğimiz gün 50 yaşına girdi.

Pandemi zamanında vaktinin tamamını ailesiyle birlikte Almanya'da geçiren ve o dönemde yaptığı paylaşımlarla sahne özlemini sürekli olarak dile getiren Tarkan, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri çekti.

 Saçının ve sakalının uzun olduğu bir dönemde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Tarkan, o görüntüsünü 'Mohikan hallerim' notuyla paylaştı.

Paylaşımına "Geçen sene bu zamanlarda, pandeminin yarattığı tuhaf ruh halinden, saçı, sakalı nadasa bıraktığım Mohikan hallerim" notunu düşen Tarkan'a kısa sürede binlerce yorum geldi.

Etiketler tarkan pandemi megastar
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