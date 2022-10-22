Tarkan, pandemi döneminde çekilen fotoğrafını paylaştı
Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren Megastar Tarkan, pandemi dönemi çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve 6 milyon takipçi olan megastar Tarkan geçtiğimiz gün 50 yaşına girdi.
Pandemi zamanında vaktinin tamamını ailesiyle birlikte Almanya'da geçiren ve o dönemde yaptığı paylaşımlarla sahne özlemini sürekli olarak dile getiren Tarkan, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri çekti.
Saçının ve sakalının uzun olduğu bir dönemde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Tarkan, o görüntüsünü 'Mohikan hallerim' notuyla paylaştı.
Paylaşımına "Geçen sene bu zamanlarda, pandeminin yarattığı tuhaf ruh halinden, saçı, sakalı nadasa bıraktığım Mohikan hallerim" notunu düşen Tarkan'a kısa sürede binlerce yorum geldi.
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