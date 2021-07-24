Tatilciler dikkat! Denize girme yasağı uzatıldı

İstanbul'un Şile ilçesi ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bazı plajlarda denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün de denize girmenin yasak olduğunu duyurdu. Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağı, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceği, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağı tahmin edilmektedir. Yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1.5 ila 2.5 metre olacağı hava / deniz raporlarıyla bildirilmiştir" denildi.

"BUGÜN İLÇEMİZ SAHİLLERİNDE YOĞUN DALGA VE AKINTI NEDENİYLE GÜN BOYU DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava/deniz durumuna ilişkin raporlara göre dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında hali hazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde bugün ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır. Yarın hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır." Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle dün de gün boyu denize girmenin yasak olduğunu duyurmuştu.

KANDIRA'DA 3 PLAJ HARİÇ DENİZE GİRMEK YASAK

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında kalan plajlarda boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.



Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da olumsuz hava koşullarına, dalgalara bağlı olarak artan boğulma vakaları nedeniyle Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki yerlerde denize girmek Kandıra Kaymakamlığı tarafından alınan kararla yasaklandı. 18 Temmuz tarihinden bu yana 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ve birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Kandıra’da denize girmenin yasak olduğu plajlarda, ekiplerin sık sık denetim yaparak anonslarla denize girmek isteyen kişileri uyarılacağı belirtildi.