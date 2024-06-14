  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tatile giderken aman dikkat: Sakın bunları yapmayın

Tatile giderken aman dikkat: Sakın bunları yapmayın

Tatile giderken aman dikkat: Sakın bunları yapmayın
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi "Siber güvenlik bireyde başlar" sloganıyla "10 dijital güvenlik önerisi" hazırlarken kullanıcıların sosyal medyada evlerinin boş olduğunu göstermemeleri, fotoğraflarında pasaport veya kimlik gibi kişisel verileri deşifre etmemeleri uyarısında bulundu.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edindiği bilgiye göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı dolayısıyla gözler tatil hazırlıklarına odaklandı.

Siber risklerden korunmak için tatil döneminde de dijital güvenlik önlemlerinin elden bırakılmaması için Ofis tarafından "Siber güvenlik bireyde başlar" sloganıyla 10 dijital güvenlik önerisi oluşturuldu.

Listede, her zaman uyulması önem taşıyan önerilerle birlikte, tatile çıkıldığında özellikle sosyal medyada alınması gereken tedbirler yer aldı.

10 DİJİTAL GÜVENLİK ÖNERİSİ 

- Kullanıcı adı ve parola gerektiren işlemler için halka açık ücretsiz Wi-Fi'leri kullanmaktan kaçının. Zorulu hallerde güvenilir VPN uygulaması kullanmayı unutmayın.

- Otomatik Wi-Fi bağlantısı özelliğini cihazlarda devre dışı bırakın, çevrenizdeki güvenilir olmayan internet bağlantılarından kaynaklanan siber güvenlik risklerini azaltın.

- Otellerde ve restoranlarda, herkesin kullanımına açık bilgisayar ve USB şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının.

- Tatilde olduğunuz sürece sosyal medya paylaşımlarınızda evinizin boş olduğunu belli etmekten kaçının. Fotoğraflarınızda pasaport veya kimlik gibi kişisel bilgilerinizi deşifre edecek belgelere yer vermeyin.

- Saldırganların oltalama saldırılarında kullanabilecekleri bilgilerinize sosyal medya paylaşımlarınızda yer vermemeye dikkat edin. Örneğin, tatil acentesi gibi hizmet aldığınız tarafların isimlerini kullanarak gönderilen kötü niyetli bir e-posta, olumsuz sonuçlara neden olabilir.

- Odanızdan ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihaz güvenliğinizi sağlamak için cihazlarınızdaki oturumları kapatın veya cihazınızı güvenli bir yerde bırakın.

- Hırsızlık veya güvenlik ihlali gibi durumlara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.

- Akıllı telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın ve akıllı cihazlarınızın yazılımlarını güncel tutun.

- Çevrim içi hesaplarınızın güvenliği için benzersiz, güçlü parolalar seçin ve mümkün olan tüm platformlarda iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

- Dijital platformlarda kullandığınız kullanıcı adınızı ve parolalarınızı kimseyle paylaşmayın.​​​​​​​

Tatile giderken aman dikkat: Sakın bunları yapmayın - Resim : 1

Etiketler tatil tatile giderken dikkat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl yalanı yıllar sonra ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl yalanı yıllar sonra ortaya çıktı Ne Antalya ne Bodrum ne de Çeşme... O ilimiz bayramda dolup taşacak Ne Antalya ne Bodrum ne de Çeşme... O ilimiz bayramda dolup taşacak Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Türkiye'nin en özel kadınları Dünya rekoruyla Avrupa Şampiyonu oldu Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’yı böyle ifşa etti Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’yı böyle ifşa etti Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar
Abdüllah Gül’ün Erdoğan’a teklifi ortaya çıktı Abdüllah Gül’ün Erdoğan’a teklifi ortaya çıktı Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü