Tatlıses'ten adaylık başvurusu sonrası ziyaret

AK Parti İzmir milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu avukatı aracılığıyla yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengülü ziyaret etti. Tatlıses, adaylığıyla ilgili daha sonra basın açıklaması yapacağını söyledi.



Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 27 Nisan günü, avukatı aracılığıyla AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için İzmir İl Başkanlığı’na başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla geçen cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilen mitinge katılan Tatlıses, Erdoğan tarafından sahneye davet edilip ’Yaylalar’ şarkısını söylemişti.

İbrahim Tatlıses, bugün de AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü makamında ilk kez ziyaret etti.

Danışmanı Şule Çınlama ve korumasıyla birlikte AK Parti İzmir il binasına gelen Tatlıses, parti yöneticileri tarafından karşılandı. Tatlıses, Şengül'ü beklerken, kendisine soru sormak isteyen basın mensuplarına, açıklama yapmayacağını söyledi. İlerleyen günlerde basın açıklaması yapacağını belirten Tatlıses, milletvekilliğine 1’inci bölgeden talip oldu.

TATLISES, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses’in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor" diye konuştu. Şengül daha sonra konuğunu uğurladı.