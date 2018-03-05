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  2. Güncel
  3. 05 Mart 2018 16:23

Tavandaki kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi

Malatya'da bir caminin alt katındaki iş hanının tavanından adamlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi.

Tavandaki kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi
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Malatya'da bir caminin alt kısmında bulunan iş hanının tavanından damlayan ve kan olduğu sanılan kırmızı renkteki sıvı, polisi alarma geçirdi.

Olay, sabaha karşı Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Cami'nin alt kısmında bulunan bir iş hanının tavanından kırmızı renkli sıvı damladığını gören özel güvenlik görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sıvının damladığı iş hanı ve cami içerisinde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede kırmızı renkteki sıvının kaynağı hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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