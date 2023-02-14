TBMM çalışmalarına ara verdi

TBMM Genel Kurulu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verdi.

Meclis Genel Kurulu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Meclis Başkan Vekili Celal Adan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin Türkiye'yi acıya boğduğunu belirterek, "Korkunç hadisenin üzerinden takriben 1 haftayı geçirmiş bulunuyoruz. Bu süre içerisinde devletimiz ve milletimiz, omuz omuza vermiş, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başlamıştır. 1000 yıldır yurt tuttuğumuz bu diyar zorlu bir coğrafyadır. Anadolu'nun hikayesi; sarsıntıların, afetlerin, matemlerin tarihidir fakat Türk'ün şanlı mazisi de en çetin mücadelelerle doludur. Milletimiz sonuna dek direnmeyi de küllerinden dirilmeyi de gayet iyi bilmektedir. Depremin hemen sonrasında Edirne'den Ardahan'a herkesin tek yürek ve tek yumruk olması bu ruh sayesindedir. Görevimiz; milletimizin şefkatini, devletimizin dirayetini temsil etmektir. Bu memleketin kederi de kaderi de bizim omuzlarımızdadır" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nun çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara vermesi gerekçesiyle hazırlanan 'Danışma Kurulu' kararı, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 15 Şubat'tan itibaren 2 gün süreyle Genel Kurul'un çalışmalarına ara verilmesine ve 21 Şubat Salı günü yeniden açılmasına karar verildi.