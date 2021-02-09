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TBMM'DE YANGIN PANİĞİ!
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  3. 09 Şubat 2021 11:23

TBMM'de yangın paniği!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçe lokantasında yangın çıktı. Bacada başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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TBMM bahçe lokantasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. TBMM itfaiyesi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası yürütülen söndürme çalışmaları sırasında Meclis yerleşkesi üzerinde yoğun duman gözlendi.
 

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