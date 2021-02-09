TBMM'de yangın paniği!

TBMM bahçe lokantasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. TBMM itfaiyesi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası yürütülen söndürme çalışmaları sırasında Meclis yerleşkesi üzerinde yoğun duman gözlendi.

