TBMM'de yangın paniği!

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TBMM bahçe lokantasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. TBMM itfaiyesi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası yürütülen söndürme çalışmaları sırasında Meclis yerleşkesi üzerinde yoğun duman gözlendi.
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