TCG Anadolu rotayı İzmir'e çevirdi
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin yeni rotası İzmir olacak.
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.
TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi olarak envantere girmişti.
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