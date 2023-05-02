  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TCG Anadolu rotayı İzmir'e çevirdi

TCG Anadolu rotayı İzmir'e çevirdi

TCG Anadolu rotayı İzmir'e çevirdi
Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin yeni rotası İzmir olacak.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.

TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi olarak envantere girmişti. 

 

Etiketler tcg anadolu izmir istanbul sarayburnu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin gizemli mezarı: Rivayetler dudak uçuklattı!
Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal: Çocuğumun olmasını istemiyorum
Bu ayıp Türkiye'ye yeter! Kadın adayın adı var resmi yok!
Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu; imzayı attı fotoğrafı paylaştı
Son anket: Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ikinci tura kalıyor
AFAD duyurdu: Depremzedelerin yol masrafları karşılanacak
İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı
Antalya'da dehşet! Turist metrelerce yüksekten yere çakıldı
Hakan Bayrakçı: ''2-3 puan değil, 7-8 puan farkla kazanacak''
Ünlü anketçiden Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken ilk tur yorumu