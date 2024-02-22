TCMB'nin faiz karar gününde Dolar, Euro ve altın zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı politika faiz kararı öncesinde Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ederken gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklayacağı 2024 yılının 2. politika faizi kararında olacak.

Dolar/TL 31 TL seviyesini de aşarak tarihi zirvesini görmüştü. Bugün itibariyle Türk Lirası'nın yılbaşından bu yana Dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,3 oldu.

TCMB, ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti.

Faiz kararının yanı sıra TCMB'nin kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip edilecek.

İşte 22 Şubat Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 31,02 TL'den, Euro 33,69 TL'den, Sterlin 39,25 TL'den, Japon Yeni ise 20,73 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31 TL'den, Euro 33,56 TL'den, Sterlin 39,17 TL'den, Japon Yeni ise 20,75 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 29 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 23 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 451 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 199 TL'den, Gümüş ise 22,93 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 28 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 21 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 451 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 199 TL'den, Gümüş ise 22,96 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 51 bin 617 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 943 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,77 Dolar'dan işlem görüyor.