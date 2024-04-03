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Tekirdağ'da feci kaza: 7 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza: 7 yaralı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyir halinde olan 53 yaşındaki Sebahattin G. tarafından kullanılan 34 GUR 037 plakalı cip, Çavuşköy kavşağından Malkara istikametine dönen 59 DG ... plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, 6 metrelik köprüden aşağıya uçtu.

Kazada cip sürücü Sebahattin G. (53) ile içerisinde yolcu olarak bulunan Melek G. (71), Sultan G. (37), Nusen G. (47), Atakan G. (8) ve Volkan G. (7) ile otomobil sürücüsü Deniz K. yaralandı. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

 Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler yaralı  Tekirdağ Malkara
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