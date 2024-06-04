Tekne ile kaçacaklardı: FETÖ/PDY üyeleri böyle yakalandı

FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dosyaları istinafta bulunan 5 şüpheli Datça limanından tekne ile Yunanistan adalarına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik unsurları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan dosyaları istinafta bulunan 5 şüpheli, Yunanistan adalarına deniz yoluyla kaçak yollardan Datça limanından Ramases isimli tekne gidecekleri bilgisine ulaşıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Limandan ayrılan teknenin yapılan takibi sonrası tekne Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edilerek teknede bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü mahkemece tutuklandı.