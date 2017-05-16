Tel ve soğan çuvalıyla dünyaya satıyorlar

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan iki işçinin bahçeleri için tasarladıkları çimli çit, çalıştıkları fabrikada seri üretilerek dünyanın birçok ülkesine satılıyor.

Merzifon'da faaliyet gösteren bir metal fabrikasında çalışan Hikmet Karagöz ve Ramazan Kutluca bahçelerinin dışarıdan görüntüsünü kesmek, rüzgarı önlemek ve estetik bir görüntü oluşturmak için "çimli çit" ismini verdikleri ürünü tasarladı.

Patronlarının desteğiyle çalıştıkları fabrikada seri üretime geçilen ürün yurt içinde birçok noktaya ve başta Ürdün Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya ve Avusturya olmak üzere 20'ye yakın ülkeye satılıyor.

İşçilerden Hikmet Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi imkanlarıyla ve patronlarının desteğiyle geliştirdikleri ürününün bütün dünyadan kullanılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bahçelerinin dışarıdan görünmesini istemedikleri için böyle bir ürün tasarlamaya karar verdiklerini ifade eden Karagöz, "Biz bu ürünü tasarlamaya tel, soğan çuvalı, matkap ve bir makasla başladık. Görüntüyü kesmek için kullandığımız malzemeyi, elimizle metal çitin üzerine zikzak çizerek ördük. Amacımız ilk önce görüntüyü kesmekti onu başardık. Daha sonra patronlarımızın desteğiyle bu ürünün seri üretimi yapmak için bir makine geliştirdik, bu makinede metal çitin üzerine plastik çim görünümlü ürünü örerek seri üretime başladık. Ürüne talep fazla olunca ihtiyaca cevap verebilmek için yeni bir makine geliştirdik. Buna benzer makineler 8 saatte 30 metrekare mal üretirken bu makine 8 saatte 40 metrekare mal üretebiliyor." diye konuştu.

"ÜLKEMİZE KATMA DEĞER KATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Daha önce bahçelerin ve yüzme havuzlarının görüntüsünün kapanması için tül perde ve muşamba gibi ürünlerin kullanıldığı anlatan Karagöz, "Ancak bu ürünler hoş bir görüntü oluşturmuyordu ve uzun ömürlü olmuyordu. Çimli çitin ise güneşte rengi atmaz ve yağmur suyuyla yıkandığı için kirlenmez. Park, bahçeler, siteler, villalar ve yüzme havuzları için ucuz maliyetli, hiçbir bakım gerektirmeyen ve yıllarca kullanılabilen estetik görünümlü bir ürün ürettik. Şimdi bu ürünü bütün dünyaya satıyoruz, ülkemize bir katma değer kattığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Apaydın Şirketler Grubu Genel Müdür Vekili Hakan Orhan ise diğer firmaların da çimli çit üretmeye başladığını ancak günde 30 metrekare ürün ürettiklerini, kendilerinin ise geliştirdikleri makineyle günde 2 bin metrekare ürün ürettikleri belirtti.

İşçilerinin fikirlerinin her zaman kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Orhan, "Çimli çitin üretim kapasitesini günlük 5 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz çünkü tüketiciler tarafından bu ürüne ülke içinde ve diğer ülkelerde çok rağbet var. 2018 yılında inşallah bu ürünü bir dünya markası haline getireceğiz. İşçilerimize teşekkür ediyoruz, biz her zaman onların emeklerine ve fikirlerine saygı duyuyor ve destek veriyoruz." dedi.