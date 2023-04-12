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Temel kazısında bulunan küplerden insan kemikleri çıktı

Temel kazısında bulunan küplerden insan kemikleri çıktı
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 Nisan'da gerçekleştirilen temel kazısı esnasında bulunan Roma dönemine ait lahidin içerisinde 3 değil 4 küpün bulunduğu ortaya çıkarken, küplerde ise insan kemikleri olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir inşaatın temel kazası esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Lahidin bulunmasının ardından arsa sahibi olan aile üyeleri, inşaat firması hakkında ruhsat almadan usulsüz kazı yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ederken, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’nde lahidin içerisinde bulunan küpler açıldı. Lahit mezar içinden çıkan 4 adet urne olarak tabir edilen çömlek kül kabı müze müdürlüğüne getirilerek arsa sahipleri nezaretinde açıldı. MS 1 ve 2. yüzyıla ait olduğu belirlenen çömleklerin içinden ise insan kemikleri çıktı.

Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ise gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınırken, ayrıca küplerin açılması esnasında gazetecilerin içeri alınmalarına izin vermedi.

İHA

Etiketler Afyonkarahisar dinar dinar ilçesi küpler insan kemikleri lahit
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