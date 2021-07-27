Terör örgütü PKK'dan bale şov! Hainler ne yapacağını şaşırdı

TSK'nın başarılı operasyonları nedeniyle hareket edemez hale gelen terör örgütü PKK, örgüt medyası üzerinden propaganda çalışması yapıyor. Son olarak PKK'ya katılarak dağa çıkan kadın teröristin, dağlarda bale yaptığını gösteren bir fotoğraf servis edildi.

MİT ve TSK ortaklığında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, terör örgütlerine göz açtırmıyor. Mağaralardan başını çıkaramayan teröristler, yapılan operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Hal böyleyken PKK'ya yakın kaynaklar ise örgütü ve teröristleri şirin gösterme çabalarına devam ediyorlar.

DAĞ BAŞINDA BALE

PKK'lı teröristler, örgüt medyası üzerinden propaganda çalışmasına bu kez kadın bir teröristi alet etti. Son olarak İzmir'den terör örgütü PKK'ya katılan teröristin dağda bale yaptığı anlardan bir kare paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medyada da gündem oldu.

ÖRGÜTTEN KAÇAN GENÇ KIZLAR, YAŞADIKLARI KABUS DOLU GÜNLERİ ANLATMIŞTI

Öte yandan örgütten kaçan genç kızların anlattıkları ise söz konusu bale fotoğrafı ile anlatılmak istenen gibi şirin değil elbette. Örgütten kaçmayı başarıp güvenlik güçlerimize teslim olan genç kızlar, yaşadıkları işkence ve tecavüz dolu günleri sıklıkla anlatıyor. Dağda erkeklerin tecavüzüne uğrayan kadınlardan hamile kalanlarının öldürüldükleri; sık sık şiddet gördükleri ve insani değerlerden çok uzak yaşadıkları terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koymuştu.