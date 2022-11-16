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Teröristin yakalandığı evin sahibi gözaltında

Teröristin yakalandığı evin sahibi gözaltında
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İstiklal’deki terör saldırısının faili Ahlam Albashır'in, yakalandığı evin sahibi de gözaltında.

İstanbul, Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından terörist kadın Ahlam Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

Buradan eşyalarını alan Albashır, ardından saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin yaşadığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'deki evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Etiketler Ahlam Albashır ev sahibi terörist terör pkk ypg suriyeli
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