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  3. 08 Ekim 2017 11:17

Teröristlerin sığınakları ortaya çıkarıldı

Siirt'te yapılan operasyonda teröristlerin 4 sığınağı ortaya çıkarıldı.

Teröristlerin sığınakları ortaya çıkarıldı
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Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı terörsitlerin kullandığı 4 sığınak ortaya çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt 3. Komando Tugay  Komutanlığı, İl JandarmaKomutanlığı, güvenlik korucuları ve polis özel harekat  timlerince Yassıdağ (Çırav) bölgesinde 4 Ekim'de başlatılan "Şehit Piyade Uzman  Çavuş Ferhat Gözen-01 Operasyonu" sürüyor.Operasyon kapsamında arazi arama ve tarama çalışmalarında tespit  edilen 4 sığınakta 30 elektrikli fünye, 10 kilogram TNT, 8 el yapımı patlayıcı  ile telsiz düzeneği, 10 pil, güneş paneli ile bol miktarda yaşam malzemesi  bulundu.

Patlayıcı ve yaşam malzemeleri sığınaklarla imha edildi.

AA

terörist , sığınak , pkk
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