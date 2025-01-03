Terörle mücadelede gazi olan Mehmetçik: ''Bana bacağımı geri verin''

Bundan 8 yıl önce eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Kayseri'de düzenlediği hain terör saldırısında bir bacağını kaybeden gazi, örgütün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan üzernden yeniden başlayan çözüm sürecine isyan ederek "Ülkeyi hak ettiği düzeye taşmak için teröristlere ihtiyacınız varsa benim bacağımı geri verin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için peşpeşe yaptığı çağrılar sonrasında başlayan henüz adı konulmamış olan "açılım süreci"ne kamuoyundan büyük tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kayseri’de vatani görevini yaparken PKK’nın düzenlendiği terör saldırısında bir bacağını kaybeden gazi F.Ç., teröristbaşı Öcalan ile kurulan diyaloğa isyan etti.

Sosyal medya hesabından protezli bacağının videosunu paylaşan ve Devlet Övünç Madalyası sahibi olduğu öğrenilen F.Ç., “Ülkeyi hak ettiği düzeye taşmak için teröristlere ihtiyacınız varsa benim bacağımı geri verin” diye yazdı.