THY, bazı Hamburg seferlerini iptal etti
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THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev sebebiyle 7 Mart Perşembe tarihinde bazı seferleri iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a gidiş seferlerinin devam ettiği ancak buradan yapılacak TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul ve TK 1668 Hamburg-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
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