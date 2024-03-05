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THY, bazı Hamburg seferlerini iptal etti

THY, bazı Hamburg seferlerini iptal etti
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THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev sebebiyle 7 Mart Perşembe tarihinde bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Hamburg'a gidiş seferlerinin devam ettiği ancak buradan yapılacak TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul ve TK 1668 Hamburg-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Etiketler THY sefer iptal
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