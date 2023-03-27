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THY, İsrail seferlerini iptal etti

THY, İsrail seferlerini iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki gösteriler sonrası bu ülkeye uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü. İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu.

Gelişmeler üzerine THY'nin bugün yapılması planlanan TK-786 İstanbul-Tel Aviv, TK-787 Tel Aviv-İstanbul, TK -794 İstanbul-Tel Aviv, TK- 795 Tel Aviv-İstanbul, TK -7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv, TK- 7709 Tel Aviv- Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.

DHA

Etiketler THY türk hava yolları israil
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