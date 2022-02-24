THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle bugün ve yarınki tüm Ukrayna seferlerini iptal etti.

Bu sabah erken saatlerde açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda "Ukrayna’da yaşanan olağanüstü hâl nedeniyle Ukrayna hava sahası 24 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihlerinde sivil uçuşlara kapatılmış olup, ilgili tarihte Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza da ilave haklar tanınmıştır" denildi.