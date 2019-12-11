THY'de olay yaratacak ''damacana müdürlüğü'' iddiası !

Airporthaber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Alı Kıdık, Babıali TV'de katıldığı programda THY hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Airporthaber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Alı Kıdık, Babıali TV'de Suat Toktaş'ın konuğu oldu.

Ali Kıdık, programda Türk Hava Yolları'na (THY) yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Programın THY hakkında bölümü şöyle oldu:

Alı Kıdık: Türk Hava Yolları'nın müdür sayısı çok yüksek. Damacana müdürü bile var

Suat Toktaş: Nasıl yani, adı öyle mi?

Ali Kıdık: Evet, damacana müdürü. Yani damacanalardan sorumlu adam, damacana

müdürü

Suat Toktaş: Bir dakika, damacana müdürlüğü mü var?

Ali Kıdık: Evet. Damacana da var, tuvalet müdürü de var. O müdürlerin binlerce dolar maaşları, altlarında özel arabaları var.

Suat Toktaş: Peki, Air-France'da var mı damacana müdürlüğü?

Ali Kıdık: Yok orada. Profesyonel şirketler onlar. Ben havacıyım, herkesin ciğerini bilirim.

Suat Toktaş: Damacana müdürlüğü örneği, karikatürize mi ediyorsunuz?

Ali Kıdık: Asla. Damacana müdürünün odası var. Damacana müdürlüğü yazıyor kapıda.

Suat Toktaş: Çok sayıda su alınıyordur. Bunun bir yere bağlanması olabilir. Sonuçta bu bir gider.

Ali Kıdık: Lojistik var ona bakarsanız. Lojistiğe bağlasınlar. Ama damacana müdürlüğü var.