THY’de uçak içi internet dönemi başladı

Türk Hava Yolları, uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu. İşte THY uçaklarındaki sınırsız mesajlaşma ve sınırsız internet erişimi fiyat tarifesi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, X (eski adıyla Twitter) hesabındaki paylaşımda “Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketiniyse 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından duyurulan bu yenilikle birlikte Türk Hava Yolları'nın tüm yurt içi uçuşlarındaki sınırsız internet ve sınırsız mesajlaşma ücretleri de belli oldu.

Buna göre tüm yurt içi uçuşlar için vergiler dahil, sınırsız mesajlaşma ücreti 150 TL, sınırsız internet erişimi ise 350 TL oldu.

Ekşi uçuş sırasında sınırsız mesajlaşma ya da sınırsız internet erişiminden faydalanmak isteyen yolcuların bu hizmetleri yalnızca uçuş esnasında satın alınabileceğini de söyledi.