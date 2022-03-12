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THY'den iptal üstüne iptal! İptal edilen sefer sayısı 484'e yükseldi

THY'den iptal üstüne iptal! İptal edilen sefer sayısı 484'e yükseldi

Türk Hava Yolları'nın ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.  THY'den alınan bilgiye göre,  MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 484'e çıktı.

THY, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyurmuştu. THY’nin şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan iptal ettiği sefer sayısı 484’e ulaştı. 

 THY uçuş iptalleri, THY'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz. THY'nin sorgulama ekranı için tıklayın.

thy uçuş seferi sorgulama ekranı

Etiketler thy sefer iptali iptal edilen seferler 407 sefer kar
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