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THY'den ucuz bilet kampanyası

THY'den ucuz bilet kampanyası
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Türk Hava Yolları, 3-4 Ekim 2023 tarihlerinde alınan yurt içi biletlerle 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihleri arasında başlayan 599 lira fiyatlarla uçuş fırsatı sunacak.

Türk Hava Yolları, ucuz bilet kampanyası başlattı. 3-4 Ekim 2023 tarihlerinde alınan biletlerle 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlar, 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya, Türk Hava Yolları tarafından sunulan İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, yurt içi, tek yönlü, direkt uçuşlar için geçerli olacak. Kampanya kapsamındaki ücretler, tek yönlü ücretler olarak belirlenmiştir.

Ancak, bu kampanya Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılan uçuşları içermemektedir. Yalnızca Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen tarifeli seferlerde geçerli olacaktır. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlar, Türk Hava Yolları codeshare seferleri ve AnadoluJet uçuşları için geçerli değildir.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler, EcoFly ücret sınıfında 599 Türk Lirası, ExtraFly ücret sınıfında 849 Türk Lirası ve PrimeFly ücret sınıfında 899 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

 

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