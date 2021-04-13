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THY'den yeni kısıtlama kararları sonrası açıklama

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından artan koronavirüs vakalarına karşı yeni tedbirleri açıklayıp, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek" demişti.

Bu açıklamanın ardından Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, uçuşlara dair duyuru yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Pegasus'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler" denildi.

Etiketler thy korona tedbir açıklama
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