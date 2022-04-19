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TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: İşte son hali...

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi: İşte son hali...

TikTok'ta çektiği videolar ile ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Müge Anlı, Hürrem, Ferhunde gibi ünlü karakterlerin parodi videolarını çekerek ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirme sürecini tamamladığını duyurdu.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam artık hayatına Melis Sağlam olarak devam edeceğini açıkladı.

Melikhan Sağlam "Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’ a borcumu ödedim" dedi.

Sarışın ve bambaşka biri olan Melikhan Sağlam son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Cinsiyet değiştiren fenomen en büyük destekçisiniz annesi olduğunu da söyledi. Damla Subaşı ünlü fenomene "Hoşgeldin canım Melis" yazdı.

Etiketler melikhan TikTok
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