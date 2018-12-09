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  3. 09 Aralık 2018 11:33

Tipide mahsur kalanlar kurt sürüsüyle karşılaştı

Doğu Anadolu'yu etkisi alan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Erzurum'da tipide mahsur kalanlar kurt sürüsüyle karşılaşınca büyük korku yaşadı.

Tipide mahsur kalanlar kurt sürüsüyle karşılaştı
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Doğu Anadolu Bölgesi yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Kar ve tipinin gece saatlerinde yoğun olduğu Erzurum’un Tekman ilçesinde mahsur kalanlar AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Tipide mahsur kalanları kurt sürüsü korkuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın, güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da kar, Iğdır çevresinde ise sağanak etkili olacak.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 5, Ağrı’da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 4, Kars’ta 3, Erzurum’da 2, Erzincan’da 1 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken’de 34, Kars Sarıkamış’ta 60, Erzincan Ergan’da 10 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



Tipide mahsur kalanları kurt sürüsü korkuttu
Erzurum’un Tekman ilçesi Akdamar kırsalında kar ve tipide mahsur kalanlar AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Tipide mahsur kalanları kurt sürüsü korkuttu.



Tekman güzergahında tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Buzlanan yolda bazı araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole uçtu. Trafik kazaları nedeniyle 10’a yakın vatandaş yolda mahsur kaldı. Durumun Erzurum Kriz Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye AKUT ve jandarma ekipleri sevk edilerek iş makineleri gönderildi. Yoldan çıkan ve camları kırılan bir otomobilin etrafını 10’a yakın kurt sardı. Kurt sürüsünü etraflarında gören otomobildeki 3 kişi korku dolu anlar yaşadı. Bir süre sonra olay yerine ulaşan AKUT, Erzurum Macera Off Road Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar köy konağına götürülerek bir süre misafir edildi.

İHA

tipi , kar yağışı
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