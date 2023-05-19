TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi

TİP Ankara İl Örgütü, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine yönelik Kızılay’da çalışma yürütürken polis tarafından engellendiklerini duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine yönelik Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bu akşam Kızılay’da seçim çalışmaları yürütürken polis engeli ile karşılaştıklarını bildirdiler.

TİP Ankara İl Örgütü’nün Twitter hesabından bugün yapılan videolu paylaşımda şu not kaydedildi:

“Ankara Kızılay'da Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyen partililerimize polis saldırı gerçekleştirdi. Seçim çalışmalarımızı baltalamaya çalışan, Kolluk güçlerinin saldırısı sonrası, Ankara İl Binamız önünde basın açıklamamızı yaptık.”