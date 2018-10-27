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  3. 27 Ekim 2018 15:53

TIR köprüğe sıkıştı ! Trafik durdu...

Bakırköy'de bir iş makinesi taşıyan TIR köprünün altında sıkıştı.

TIR köprüğe sıkıştı ! Trafik durdu...
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Bakırköy'de sahil yolunda iş makinesi taşıyan TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu. Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevki Florya istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, asafalt çalışmalarında kullanılan 2 adet iş makinesi taşıyan TIR yüksekliği nedeniyle köprüye çarptı. İhbar üzerine  olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar ise  sürüyor. 

DHA

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