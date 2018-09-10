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  3. 10 Eylül 2018 22:51

Tırnaklara dikkat ! Görüşmede ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü.

Tırnaklara dikkat ! Görüşmede ortaya çıktı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda Japonya İmparatorluk  Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa ile bir araya geldi.  Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Japonya Prensesi Akiko'nun, ojeyle el  tırnaklarına yaptırdığı Türk ve Japon bayrakları dikkati çekti.

Görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı gerçekleşti.  Prenses Akiko, Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce bazı ziyaretler  bulundu.

Ankara'daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Prenses Akiko,  Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunmuş ve daha sonra  Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzalamıştı. Japonya Prensesi Akiko, daha sonra Kırşehir'in Kaman ilçesindeki  Kalehöyük kazı alanı, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve  Kalehöhük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmişti.

Japon Prenses'in Türkiye ziyareti, 14 Eylül'e kadar sürecek.

AA

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